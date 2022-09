Opnieuw druk op Schiphol: reizigers staan tot buiten in de rij

Bij vertrekhal 1 moeten reizigers al wel buiten wachten en ook bij vertrekhal 3 neemt de rij in omvang toe en moeten reizigers inmiddels buiten aansluiten in de rij. Ook zijn meerdere vluchten geannuleerd, al is de reden voor annulering nog niet bekend. Het gaat veelal om Europese vluchten die uit het schema zijn gehaald.

Schiphol stelt dat de gemiddelde wachtrij voor de security momenteel gemiddeld een uur is. Volgens een woordvoerder lopen de rijen goed door en is de verhouding reizigers versus beveiligers die aan het werk zijn beter in balans dan maandag. Reizigers worden via schermen en in de Schiphol-app op de hoogte gehouden van de actuele wachttijden. In de rijen buiten en in de vertrekhal zelf zijn geen bordjes meer te vinden waarop de wachttijden staan. Dat was afgelopen zomervakantie wel het geval.