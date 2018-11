Opnieuw een handgranaat op straat in Amsterdam

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding over de vondst van een mogelijke granaat op het Bijlmerplein in de hoofdstad. De EOD is naar het plein gegaan en heeft de granaat meegenomen voor onderzoek. Het politieonderzoek loopt nog. De handgranaat die nu is gevonden is in Amsterdam al de vierde in een week tijd.



Vorige week werd op exact dezelfde plein ook een handgranaat gevonden. Toen werden er knallen gehoord, waarna een granaat werd ontdekt op het plein. Voor zo ver bekend is er geen verband tussen de incidenten op het Bijlmerplein en de twee incidenten op andere plekken in de stad.