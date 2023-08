Opnieuw is het raak bij kerstboomkweker Gerrit (57), 2000 bomen vernield met gif: ‘Wat komt er nog meer aan?’

Grote zoektocht in Apeldoorn naar al ruim een week vermiste Samed (33): ‘Hij had altijd zijn telefoon aanstaan’

Naar verwachting een paar honderd vrijwilligers gaan zondagmiddag in Apeldoorn op zoek naar de verstandelijk beperkte Samed (33). Hij is al ruim een week spoorloos nadat hij vorig weekend boos zijn woongroep verliet. ‘Samed had áltijd zijn telefoon aanstaan en bij zich, sinds de avond van zijn verdwijning is er geen enkel signaal meer.’