Opnieuw kat doorzeefd met hagel, 25 kogels in lichaam

De jonge kater in Ertvelde was vorige week woensdag vermist. Twee dagen later kwam de kat naar huis gestrompeld. Hij had 25 hagelkogels in het lichaam. ,,Dit hebben we nog niet eerder gezien", zegt een werknemer van Dierenkliniek Stoepe in Ertvelde. ,,Weleens katten met een paar kogeltjes, maar niet zo bezaaid."



De kat is inmiddels in relatief goede gezondheid terug bij zijn baasje. Niet alle kogels konden worden weggehaald. ,,We hebben ze niet verwijderd op de moeilijke en vitale plekken. Daar kan hij later mogelijk last van krijgen. Maar over 14 dagen komt de eigenaar weer op controle met de kat. Dan kijken we verder."



Vorige maand werd in Sas van Gent ook een kat doorzeefd met hagel. Ook daar konden niet alle kogels verwijderd worden. De kat overleefde de aanval, maar kwakkelt met zijn gezondheid, vertelt een werknemer van Dierenkliniek Sas van Gent. Of de twee schietincidenten verband met elkaar houden is onbekend.