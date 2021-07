Opnieuw landelijke stakingsdag kinderopvang

Video Tien jaar cel voor moeder die dochters jarenlang liet misbruiken: ‘Ze kreeg haar verdiende loon’

19 juli De 44-jarige moeder die jarenlang haar twee dochters liet misbruiken in de geruchtmakende Zeeuwse zedenzaak is vandaag veroordeeld tot tien jaar cel. De rechtbank vindt haar een medepleger omdat ze van alles op de hoogte was en haar dochters ter beschikking stelde voor seksueel misbruik. Bovendien wordt haar zwaar aangerekend dat ze op geen enkele manier berouw getoond heeft. De oudste dochter heeft onlangs nog geprobeerd het gesprek met haar aan te gaan. ,,Maar ik kreeg niet de antwoorden waar ik op hoopte.”