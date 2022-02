Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Video Carnaval al flink op stoom in Zuid-Nederland: Oeteldonk ‘barst uit z'n voegen’

In dorpen en steden in het zuiden van het land begint carnaval op gang te komen. Carnaval begint officieel pas op zaterdag, maar in het zuiden pakken de carnavalvierders er bijna overal dagjes bij. Zelfs veel gemeenten vierden vanmiddag al ambtenarencarnaval. Scholieren in Roermond vieren vandaag het gelijktijdige begin van de voorjaarsvakantie met de traditionele ‘Sjolefestatie’ op het Stationsplein in die stad.

25 februari