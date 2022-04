Opnieuw pluimveebedrijf in Lunteren getroffen door vogelgriep; 88.000 kippen geruimd

Studente betrapt op diefstal van zeker 57.000 euro van Bijenkorf: ‘Wist niet dat het zo heftig was’

Het uurloon van haar bijbaantje in de Bijenkorf in Rotterdam was net iets meer dan 6 euro. Een 19-jarige studente uit Krimpen aan den IJssel krikte dat bedrag in anderhalf jaar tijd met ruim een halve ton op door online spullen te bestellen en die vervolgens als personeelslid retour te boeken. Zowel het teruggestorte geld als de dure kleding en handtassen hield ze. Volgens het Openbaar Ministerie pikte de jonge vrouw zo zeker 57.000 euro. De Bijenkorf wil zelfs 100.000 euro terugzien.

22 april