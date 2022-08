Opnieuw protest bij asiel-hotel in Albergen, kabinet gaat nog meer gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen

Familiedra­ma in Turkije: ‘Moeder en Haagse zoon doodgescho­ten met jachtge­weer, vader zwaarge­wond’

Een familieruzie is afgelopen weekeinde uitgelopen op een dodelijk drama in de Turkse provincie İzmir, vlakbij de gelijknamige stad. Een 69-jarige man zou zijn zwager (57) met een mes hebben neergestoken en daarna diens vrouw en in Den Haag woonachtige zoon hebben doodgeschoten met een jachtgeweer. Dat melden verschillende Turkse media.

10:07