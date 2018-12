Opnieuw terreurverdachte aangehouden in Rotterdam

Vandaag is opnieuw een terreurverdachte aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De arrestatie staat los van de eerdere aanhoudingen in Rotterdam, meldt het Openbaar Ministerie.

De man is in verzekering gesteld en zal de komende dagen door de politie worden verhoord. Dat meldde het OM maandag. De politie doorzocht ook de woning van de verdachte in Rotterdam. De politie heeft beslag gelegd op diverse gegevensdragers. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen, aldus het OM.

De Rotterdammer werd opgepakt toen hij aan het proefdraaien was bij een zorgbedrijfje aan de Rösener Manzstraat in Rotterdam-West. Het bedrijf wil alleen zeggen dat hij had gesolliciteerd op een vacature.

Het Landelijk Parket zegt echter dat de verdachte hier niet werkte. Later viel de politie ook de woning van de verdachte aan de Diergaardesingel binnen. Op beide adressen zijn computers en andere gegevensdragers inbeslaggenomen. De verdachte is niet eerder gearresteerd in een onderzoek naar terrorisme.

Het is niet de eerste keer dat de Rözener Manszstraat het decor is van een anti-terreuractie. In april 2015 viel een terreureenheid een huis aan de overkant van de straat binnen, nadat eerder op de dag in de Gerrit van der Lindenstraat in Rotterdam terreurverdachten waren aangehouden. Dat gebeurde toen op verzoek van de Franse justitie. Het ging om twee Rotterdammers met een Algerijnse achtergrond en Anis B., die in Frankrijk werd gezocht vanwege het plannen van een terreuraanslag.

Het onderzoek naar deze verdachte staat los van de aanhoudingen vorige week van een aantal terrorismeverdachten in Rotterdam en Duitsland. In Rotterdam zijn eergisteren vier terreurverdachten aangehouden. Later werd nog een vijfde Rotterdammer opgepakt in het Duitse Mainz. Zij zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. In de vijf of zes woningen die zijn doorzocht, zouden geen wapens of IS-materiaal zijn aangetroffen.

‘100.000 stukjes’

Meerdere omwonenden meldden destijds dat er een inval is gedaan in een woning in een flat aan de Stresemannplaats in Rotterdam-Ommoord. Een bewoonster van de flat schrijft op Facebook dat er twintig man politie met getrokken wapens op de vijfde etage stonden. Een deur van een woning ligt volgens haar in ‘100.000 stukjes’.

Ook aan de Söderblomplaats in Ommoord is een inval geweest. Er zijn laptops, telefoons en andere elektronische apparatuur in beslag genomen.