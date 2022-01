Opnieuw verdachte aangehouden in gewelddadige afpersingszaak fruithandel De Groot

De aanhouding werd woensdag gemeld door de officier van justitie, tijdens een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Arnhem. De nieuwste verdachte werd dinsdag aangehouden en zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Goed ingevoerde bronnen melden dat het gaat om een man die een wapen zou hebben geleverd, waarmee woningen van medewerkers van het fruitbedrijf zijn beschoten. De man was al enige tijd gesignaleerd bij de opsporingsdiensten.

Aanslagen na partij gevonden cocaïne

De Groot Fresh Group in Hedel kreeg in 2019 criminelen achter zich aan die miljoenen eisten, nadat het bedrijf ruim 400 kilo cocaïne aantrof tussen een lading bananen uit Ecuador en en daar de politie bij haalde. De drugs werden in beslag genomen en vernietigd. Toen het bedrijf niet betaalde, volgden aanslagen bij medewerkers in 2020 (acht aanslagen met explosieven) en 2021 (vier woningbeschietingen en een brandstichting). Hoofdverdachte is Ali G. (37) uit Bussum. Hij werd in december 2020 aangehouden en justitie hoopte dat daarmee het geweld zou stoppen. Die hoop bleek ijdel, want afgelopen zomer werden dus opnieuw woningen van medewerkers belaagd.

In juni 2021 arresteert de politie op de snelweg A2 vier mannen in een auto. De kleding die ze dragen zit onder de oliesporen, en justitie houdt ze verantwoordelijk voor het plegen van een aanslag met een brandbom bij een woning in Tiel, eerder die avond. Een van de verdachten legt vlot daarna al bekennende verklaringen af. Tijdens de zitting van woensdag zei zijn advocaat dat zijn cliënt ‘naïef’ is geweest. In oktober werden twee broers uit Amsterdam aangehouden, volgens justitie zouden zij een aansturende rol hebben gehad. Een van hen zat vanaf januari 2021 tot juni 2021 samen met hoofdverdachte Ali G. gedetineerd in De Schie in Rotterdam. Volgens justitie zou Ali G. via hem instructies hebben gegeven voor de nieuwe aanslagen. Hij werd afgelopen december in zijn cel aangehouden.

Bewijs via gevangenistelefoon

Het bewijs daarvoor komt (onder meer) uit gesprekken die via de gevangenistelefoon, waarmee gedetineerden met familie of vrienden kunnen bellen, zijn gevoerd. Die gesprekken worden niet standaard afgeluisterd, maar wel enige tijd opgeslagen. De afgelopen maanden heeft de politie die gesprekken teruggeluisterd en uitgewerkt. Volgens de recherche blijkt uit die gesprekken dat de 21-jarige Adam M. (die gedetineerd zat met Ali G.) opdrachten gaf voor aanslagen. Hij zou die op zijn beurt hebben gekregen van ‘de oranje jas’, wat volgens de recherche een bijnaam zou zijn voor Ali G.

Ander bewijs haalt justitie uit een naar binnen gesmokkelde mini-telefoon die werd gevonden in De Schie. Uit belgegevens blijkt dat er contact is geweest tussen dat toestel in de Rotterdamse gevangenis en een toestel dat in gebruik was bij één van de aanslagplegers. Wie er precies vanuit de gevangenis met dat mini-toestel heeft gebeld wordt nog onderzocht.

Zelf ontkent Ali G. betrokken te zijn bij de aanslagen. Wel heeft hij meermaals bij de recherche aangegeven dat hij de afpersers kent en dat hij een bemiddelende rol zou kunnen spelen. Zelf heeft bij bij een verhoor aangegeven te denken dat de aanslagen niet zullen stoppen. ,,Er worden er nog minimaal drie gepleegd,” zei hij tegen een onderzoeksrechter. Over de rol van een aangehouden Achmea-medewerker die adresgegevens van de dochter van de directeur van De Groot lekte, werden woensdag geen mededelingen gedaan. Deze nieuwssite onthulde woensdag dat deze verdachte informatie zou hebben doorgespeeld.

