Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zeewolde

rechtszaak OM: nieuw onderzoek naar mogelijke vader van ‘container­ba­by’ Amsterdam

Justitie gaat opnieuw onderzoek doen naar de mogelijke vader van het meisje dat in oktober 2014 in een ondergrondse container in Slotermeer werd aangetroffen. Deze man, Kaba genaamd, zou deels in Parijs, deels in Nederland wonen. Hij heeft volgens de 31-jarige moeder van het kind, Todisoa R., de baby in de container gedaan.

5 november