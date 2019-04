Opnieuw warmterecord: vandaag wel 27 graden!

Het lentefeest kon de afgelopen dagen niet op: in heel Nederland was het bijzonder zonnig en warm. We mogen in onze handen knijpen, want ook vandaag hebben de weergoden een stralende dag voor ons in petto. Het wordt namelijk zomers warm. ,,Het kwik kan oplopen tot wel 27 graden, waarmee zeer waarschijnlijk weerrecords gaan sneuvelen’’, voorspelt weerman Wilfred Janssen.

Bedroegen de temperaturen gisteren 24 tot 26 graden, vandaag en morgen wordt het zelfs nóg iets warmer. De maxima schommelen tussen de 26 en 27 graden. Met die vooruitzichten wordt het verbreken van de warmterecords een makkie, denkt Janssen. ,,In De Bilt bereikt het kwik waarschijnlijk de 25 graden, waarmee sprake is van de eerste landelijke zomerse dag’’, vertelt de weerman. ,,En als het kwik in De Bilt 24,8 graden aantikt, beleven we de allerwarmste Tweede Paasdag ooit gemeten’’, aldus Janssen. Het huidige record is van 18 april 1949. Zelfs als we die 24,8 niet halen, hebben we volgens de weerman alsnog de warmste Paasmaandag in 70 jaar tijd.

In de loop van vandaag komen vanuit het zuiden her en der wat wolkensluiers opzetten, maar daar trekt de zon zich weinig van aan. Die schijnt in het leeuwendeel van ons land uitbundig. In de middag wordt het 22 tot 27 graden bij een matige oostenwind.

Onweer

Morgen én woensdag is het opnieuw zomers warm, met temperaturen tussen 20 en 25 graden. ,,Woensdag voelt vochtig aan, wat in ons land garant staat voor buien’’, vertelt Janssen. Regen gaat er aan het einde van de woensdag zeker komen. ,,Eerst plenst het in het oostelijke deel van ons land, later volgen overal pittige regen- en onweersbuien’’, zegt Janssen.

Quote Gisteren ging de tempera­tuur aan zee onderuit door een stevige wind, maar vandaag en morgen is daar niets van te merken Wilfred Janssen

Beste stranddag

De heerlijke temperaturen zijn een ware zegen voor strandterrassen. Die puilden de afgelopen dagen zo’n beetje uit. Wegen naar het strand waren gisteren dan ook flink druk, met richting Zeeland en Scheveningen kilometers file. Vakantiegangers en dagjesmensen die de zee opzoeken kunnen wederom lange files verwachten, want vandaag wordt het volgens Janssen nog veel aangenamer toeven aan zee. ,,Gisteren ging de temperatuur behoorlijk onderuit door een stevige wind, maar vandaag en morgen is daar niets van te merken. De warme lucht weet eindelijk een weg te vinden naar de kust. Op de stranden in Noord-Holland en Zuid-Holland wordt het zo'n 25 graden’’, belooft de weerman.

Ook attractieparken en de Keukenhof waren traditiegetrouw favoriet bij dagjesmensen. Het wemelde dit weekend van de toeristen in de Keukenhof. Het bloemenpark was zowel zaterdag als zondagmiddag zo druk, dat bezoekers al vroeg op de dag werd aangeraden om vooral niet meer te komen. Wie van plan was tijdens de paasdagen de bloemenvelden te bezoeken, werd geadviseerd om uit te wijken naar een andere dag.

Na woensdag is het weerbeeld een stuk wisselvalliger. Donderdag is het met 20 graden en veel zonneschijn nog vrij warm, daarna zakt de temperatuur nog verder: het wordt vrijdag een graad of 17.

Wat doet het weer op Koningsdag?

Nog heel even en dan kunnen we weer oranje tompouces eten en lekker over de vrijmarkt dartelen. Maar we willen natuurlijk ook weten of we een paraplu of zonnebril mee moeten nemen op Koningsdag.