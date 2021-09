Oppenheimer over geruchtmakende Kaag-9/11-cartoon: ‘Juist op deze dag moet dit kunnen’

Veel mensen laten op sociale media weten Oppenheimers prent in NRC, die steevast verschijnt bij de rubriek Haagse Invloeden van journalist Tom-Jan Meeus, niet te kunnen waarderen. Zij noemen de tekening ‘zeldzaam onsmakelijk', ‘seksistisch', ‘walgelijk’ en ‘respectloos'.

Oppenheimer heeft de ophef over zijn spotprent ook meegekregen, meldt hij telefonisch. ,,Maar ik ga alle reacties niet lezen, daar heb ik op mijn vrije zaterdag echt geen zin in. Ik heb wel mensen die meelezen, om te controleren of er geen dingen worden gezegd die echt niet door de beugel kunnen.”

Snap je dat mensen boos kunnen worden door deze tekening?

,,Iedereen mag reageren op zijn of haar eigen manier, een cartoon is ook bedoeld om reactie op te roepen. En begrijp me niet verkeerd: toen de vliegtuigen twintig jaar geleden de Twin Towers binnenvlogen, heb ik zitten huilen. Maar dat een beeld zo gevoelig is, is nog geen reden om het niet te gebruiken. Een beeld is niet heilig. Dat geldt voor Auschwitz, zeg ik als iemand van Joodse afkomst, en dat geldt ook voor dit beeld. En inderdaad, ik heb dat grote beeld van de Twin Towers op deze dag gebruikt voor iets dat in principe veel kleiner is, onze kabinetsformatie die in de soep loopt. Maar welke metaforen ik gebruik, dat is mijn keuze. Misschien zijn die metaforen niet altijd even smaakvol, maar ook dat mag. Júíst op deze dag mag dat, zou ik willen zeggen. Ik hoop dat mensen goed naar de tekening kijken en erover nadenken, in plaats van meteen moord en brand te schreeuwen.”



Het stuit mensen ook tegen de borst dat Kaag als heks wordt afgebeeld.

,,Luister: wellicht kunnen mensen openstaan voor de gedachte dat ík Kaag misschien geen heks vind. Misschien stem ik wel op Kaag, weet jij veel. Zij wordt regelmatig door rechtse tegenstanders, Geert Wilders bijvoorbeeld, heks genoemd. Dat beeld heb ik gebruikt voor mijn tekening. Mensen die denken dat ik mijn politieke voorkeur in mijn tekeningen gebruik, hebben het niet goed begrepen."

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma kan het desondanks niet waarderen, schrijft hij op Twitter.

,,Dat zijn dus dezelfde mensen die als ik bedreigd word wanneer ik een cartoon over de islam maak, vooraan staan om te zeggen dat ze achter me staan, en dat ik door moet gaan, omdat ‘jouw geluid zo belangrijk is’. En zo iemand staat nu bij een negatieve spotprent over zijn eigen partij te janken. Dan heb je er dus niks van begrepen. Ik durf te beweren dat ik politici van links én rechts even hard aanpak. Daarin heb ik echt geen voorkeur. Ik heb vrienden en kennissen in Den Haag, soms ook in de regering. Maar dat staat helemaal los van mijn tekeningen. Als ze onderwerp zijn van mijn werk, dan krijgen ze heus geen voorkeursbehandeling.”

In 2015 gebruikte je het beeld van de Twin Towers ook, na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Die prent (een vliegtuig vloog af op twee scherp geslepen potloden) kon toen wel op veel bijval rekenen.

,,Klopt. Ik had destijds al best veel moeite met die kreet Je Suis Charlie. Mensen maakten er goede sier mee. Maar als ze iets zien wat ze niet bevalt, zijn ze het alweer vergeten. Dan is het walgelijk en onsmakelijk. Weet je wat ik walgelijk en onsmakelijk vind? Cartoonisten, of journalisten, die vanwege het werk dat ze doen met de dood worden bedreigd.”

