Oproep Rode Kruis aan ouders: Leer kind al jong 112 bellen

Een kwart van de kinderen tussen de 6 en 8 jaar weet niet hoe ze 112 op de telefoon van hun ouders moeten intoetsen. En iets minder dan de helft van hen heeft nog nooit besproken wanneer ze het noodnummer moeten bellen of kan zich dat niet herinneren.

,,Verrassend,” zegt woordvoerster Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. ,,Kinderen weten al op heel jonge leeftijd hoe ze een YouTubefilmpje moeten aanzetten, maar leren niet hoe ze moeten handelen in noodgevallen. Wij adviseren ouders om dit al vanaf het zesde jaar met je kind te oefenen.”

Het Rode Kruis hield een enquête onder 565 jongeren tussen de 6 en 12 jaar en brengt de resultaten vandaag, op Wereld EHBO-dag, naar buiten. Met de kennis van de 8 tot 12 jarigen bleek het iets beter gesteld. Al had nog steeds 30 procent van hen nooit thuis of op school besproken wanneer ze alarm moet slaan.

Irma Joosse, die al negen jaar op de 112-meldkamer in Rotterdam werkt als centralist, verbaast de uitkomst niks. ,,Ik heb zelden een kind aan de lijn. Het komt bij veel ouders niet op om dit te bespreken met hun kind, maar ik zeg: doe het wél. De meeste ongelukjes gebeuren in huis.” Als kinderen tóch bellen, is de communicatie gek genoeg sneller en beter dan bij volwassenen, zegt ze. ,,Kinderen geven veel makkelijker antwoord en volgen instructies meestal snel op. Bij volwassenen hoor ik nog al eens: ‘hou nou maar op met vragen stellen en stuur een ambulance.’ Bovendien hebben zij de neiging om veel meer details te vertellen, die niet per se nodig zijn.”

Joosse stelt dezelfde vragen aan volwassenen en kinderen – wat is het adres, wat is precies aan de hand, enzovoort – maar varieert in de manier waarop ze haar beller geruststelt. ,,Als een kind in tranen is, geef ik meestal een complimentje. Dan zeg ik: heel knap dat je gebeld hebt. Ik ga je helpen, maar ik ga nu eerst een paar heel belangrijke vragen stellen."

Een tijdje geleden had ze een 5-jarig meisje aan de lijn, haar jongste beller tot nu toe. Haar moeder was flauwgevallen. ,,'Ademt mama', vroeg ik. Ze kon dat controleren door haar oor heel dicht bij de mond van moeder te houden. Ze volgde mijn instructies goed op.”



Drie procent van de kinderen heeft wel eens voor de grap 112 gebeld of wilde dat niet zeggen. Volgens Joosse gebeurt dat meestal in de vakantieperiodes. ,,Dat is niet zo netjes, zeg ik dan. Je houdt de lijn bezet terwijl er iets heel ergs gebeurd kan zijn. Soms bellen ouders later nog terug om hun verontschuldigingen aan te bieden.”