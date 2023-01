Opruimen geknakte windmolen in Zeewolde is begonnen, oorzaak nog niet gevonden

Vattenfall is vandaag begonnen met het opruimen van de ravage die is ontstaan door de afgebroken windmolen in Zeewolde. De windturbine was een ouder model en stond na een foutmelding dinsdagavond stil. Het waaide hard, maar het is nog niet duidelijk of de windmolen daardoor is geknakt. Het opruimen kan een paar dagen duren.

Het gaat om een van de windmolens die langs de dijk in de gemeente Zeewolde staan. Daarvan is het bovenste deel gisteren afgebroken en neergevallen. Het pad dat naast de dijk ligt werd gebarricadeerd door het grote obstakel. In de berm van de weg en tegen de dijk aan ligt de rest van de windmolen. De grote rotorbladen zijn op het stuk land ernaast beland. Tussen de nabijgelegen velden met groente liggen diverse resten van de afgebroken windmolen.

De brokstukken worden opgeslagen, zegt een woordvoerder van energiebedrijf Vattenfall, eigenaar van het windmolenpark. ,,Zo kunnen we onderzoek doen naar de oorzaak van het incident”, zegt hij. Dit onderzoek neemt waarschijnlijk een paar weken in beslag.

Voorlopig zijn de andere zestien windmolens die rond dezelfde tijd in het park zijn geplaatst, stilgezet. ,,Deze gaan we ook controleren”, zegt de woordvoerder. Het is onduidelijk wanneer de zestien weer aan gaan. ,,We willen eerst iets meer weten over wat er met de afgebroken windmolen is gebeurd.”

Hoogleraar kritisch op regelgeving inspectie

Vandaag is emeritus hoogleraar windenergie aan de TU Delft Gerard van Bussel in de Volkskrant kritisch over de regel dat de eigenaar van de windmolen zelf verantwoordelijk is voor de inspectie ervan. De Vattenfall-woordvoerder benadrukt dat het bedrijf de richtlijnen voor keuringen volgt. ,,Hiervoor huren wij bedrijven in die gespecialiseerd zijn in de inspectie. Bovendien hebben wij er ook alle belang bij dat de windturbines goed werken.”