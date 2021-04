Opstappen D66-Kamerlid Sidney Smeets was onvermijdelijk: 'Zijn reactie is dom en immoreel’

VIDEO Lagere schoolad­vie­zen door corona, vooral meisjes de klos

13 april Het schooladvies voor basisschoolleerlingen in groep 8 is in het schooljaar 2019-2020 lager uitgevallen dan in voorgaande jaren, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het advies niet naar boven bijgesteld worden.