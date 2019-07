‘Optreden Gökmen Tanis is een klap in het gezicht van slachtoffers tramaanslag’

Tijdens de zitting weigerde Tanis antwoord te geven op de vraag waarom hij tot zijn daad is gekomen. In plaats daarvan volgde een onsamenhangend betoog over democratie en sharia. Hij stelde vast dat er elke dag ‘honderd tot honderdvijftig moslimmannen worden doodgemaakt’. ,,Ik wilde laten zien dat jullie niet van diamant zijn en wij niet van zand.’’

René Verschuur, de vader van de omgekomen 19-jarige Roos, kon zich aan het einde van de zitting niet meer inhouden. ,,Lafaard, je bent een varken’’, beet hij Tanis toe. Buiten de rechtszaal, enigszins gekalmeerd: ,,Het kwam recht uit m’n hart. Ik wilde zeggen hoe ik over ’m dacht. Dat was m’n enige doel vandaag. Hij heeft het leven van m’n dochter genomen. Hij moet weten hoe boos ik daarover ben.’’

‘Klap in het gezicht’

Quote Als je het lef hebt om zo’n daad te plegen, heb dan ook het lef om openheid te geven Edwin Bosch, advocaat Advocaat Edwin Bosch, die de gewonde Melanie uit Nieuwegein bijstaat, noemt het optreden van Tanis ‘een klap in het gezicht’ van slachtoffers en nabestaanden. ,,Het is een totale schoffering. Als je het lef hebt om zo’n daad te plegen, heb dan ook het lef om openheid te geven. En speel zeker geen verstoppertje.’’



Bosch heeft met name moeite met de verheerlijking van de sharia. ,,Iemand die al zoveel op z’n kerfstok heeft, die zoveel criminaliteit heeft begaan, juist zo’n iemand zou onder de sharia heel slecht af zijn. Met welke hand heeft hij gestolen? Dan hakken we die af.’’

Volgens Bosch is het belangrijk dat de nabestaanden antwoord krijgen op de vraag wat Tanis bezielde toen hij in de tram het vuur opende. ,,Het geeft inzicht in waarom iemand iets doet. Hoewel je het er totaal niet mee eens zal zijn, kan zo’n verklaring voor de slachtoffers ook rust geven.’’

Ook Michael Hoveling wil graag weten wat de reden was voor de aanslag. De zoon van de omgekomen Willem Hoveling (74) noemt de houding van Tanis tijdens het proces ‘respectloos'. ,,Aan de ene kant roept hij dat hij de rechtbank niet erkent, maar aan de andere kant heeft hij in het verleden alle mazen van de wet gebruikt om onder een veroordeling uit te komen. Dat vind ik nogal dubbel. Maar ik had eerlijk gezegd ook niets anders verwacht.’’

Berekenend

Hoveling gelooft na vandaag in elk geval niet meer dat Tanis simpelweg ‘een doorgedraaide gek’ is. ,,Er zit iets berekenends in hem. Hij had z’n verhaal goed voorbereid. Of het een spelletje is of dat hij oprecht deze overtuiging aanhangt, weet ik niet. Ik hoop in elk geval dat z’n straf lang is. Al krijg ik m’n vader er natuurlijk niet mee terug.’’

Voor advocaat Rutger Sturkenboom, die een aantal nabestaanden en slachtoffers bijstaat, is het na vandaag in elk geval duidelijk. ,,We hebben nu echt de bevestiging dat sprake is van een terroristisch motief. Zijn daad is gericht tegen de hele samenleving. En door de sharia boven onze democratie te stellen, zit er duidelijk een ideologie achter.’’

De waarom-vraag is voor de cliënten van Sturkenboom niet zo belangrijk. ,,Het terroristisch oogmerk is met name van belang voor de samenleving als geheel. Het verdriet van de nabestaanden maakt het niet minder. Zij zijn met die vraag op dit moment niet zo bezig.’’