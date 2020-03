Opvallende cijfers: koersen we af op Italiaanse toestanden?

De bekendste viroloog van Italië Roberto Burioni is er duidelijk over in een tweet die hij zondag de wereld in stuurde. Zijn land betaalt op dit moment de prijs voor het weekend van 7 maart toen iedereen op de piste stond of naar het strand ging. Een dag voor dat bewuste weekend waren er in Italië al 197 mensen bezweken aan het coronavirus en waren er 4636 mensen besmet, maar veel mensen vierden het leven alsof er niets aan de hand was.