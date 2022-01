Opvarenden gered na aanvaring bij IJmuiden, Kustwacht richt zich nu op stuurloos schip

Alle opvarenden van het schip Julietta D zijn inmiddels met helikopters van boord gehaald, zo meldt de Kustwacht. Het is nog niet duidelijk of zij door de aanvaring tussen de olietanker Pechora Star en de bulk carrier Julietta D gewond zijn geraakt. De Julietta D had geen lading bij zich. De Pechora Star is stabiel, is niet zinkende en heeft geen lading verloren.

Het stuurloze schip Julietta D is drijvende in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Het betreffende windmolenpark van Vattenfall, 18 kilometer voor de kust tussen Zandvoort en Den Haag, is in aanbouw. Er worden 140 enorme windturbines gebouwd met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau.



De Kustwacht staat volgens NH Nieuws in contact met de beheerders van het windmolenpark, zodat indien nodig de turbines uitgeschakeld kunnen worden. De komende twee uur moet er duidelijk worden of het mogelijk is om een sleepverbinding tot stand te brengen, om zo het stuurloze schip naar de kust te kunnen slepen.