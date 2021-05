Oranjefans ergeren zich aan sponsoren die EK-kaartjes weggeven: ‘Dit gaat ten koste van de echte supporters’

Bestel en win UEFA EURO 2020 tickets. Sven de Jong (28) uit Friese Ee kon wel door de grond zakken toen hij de mail van Thuisbezorgd in zijn postvak kreeg. Het bedrijf gaf 16 tickets weg voor de wedstrijd Nederland tegen Oostenrijk op 17 juni in Amsterdam. Precies vier kaarten voor die wedstrijd had De Jong al twee jaar in zijn bezit, maar werden maandag ongeldig verklaard. Hij moest met duizenden andere fans loten om de beschikbare stoelen. De Jong hoorde niet bij de gelukkigen. ,,Ik was zo blij dat ik die kaarten had, maar ze zijn dus gewoon naar de sponsors gegaan. Zo voelt het. Dit is zo enorm balen.”