Organisaties en wetenschappers: sluit laatste drie Nederlandse kolencentrales al in 2025

Diverse maatschappelijke organisaties en wetenschappers roepen het kabinet op de laatste drie kolencentrales van het land uiterlijk in 2025 te sluiten. Dat is nodig ‘omwille van het klimaat en de volksgezondheid’, stelt directeur programma’s van Natuur & Milieu Rob van Tilburg. Het Longfonds, Greenpeace, de Jonge Klimaatbeweging en vier hoogleraren hebben het pleidooi ook ondertekend.

,,Sinds de zomer draaien de steenkolencentrales weer op volle kracht, tegen eerdere kabinetsbesluiten in om het gebruik van kolen af te bouwen”, staat in de oproep. De organisaties achter het pleidooi vinden de extra uitstoot van de kolencentrales zorgwekkend. ,,We stevenen af op een klimaatramp en kolenstook is de meest vervuilende vorm van energieproductie’’, stellen ze. Kolen veroorzaken zowel een hoge CO2-uitstoot als luchtvervuiling.

Tijdelijke noodgreep, veel klimaatschade

Volgens de wet is het opwekken van energie met steenkool vanaf 2030 helemaal verboden. Voor de Russische inval in Oekraïne mochten de centrales ook nog maar op 35 procent van hun capaciteit draaien. Die regel was net ingegaan op 1 januari, maar werd zes maanden later alweer opgeschort. Er moet veel mogelijk op aardgas worden bespaard en de stroomvoorziening moet toch door draaien.

Kolencentrales niet nodig voor voldoende energie

Europa wil zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Russisch aardgas. Ook heeft Rusland zelf de gaskraan naar veel landen ook zelf afgeknepen. ,,Het kabinet sprak van een noodgreep, maar het is wel een noodgreep die veel klimaatschade oplevert en veel andere klimaatmaatregelen teniet doet, aldus Van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu. ,,Wij laten met deze publicatie zien dat deze noodgreep tijdelijk kan en moet zijn.”

De organisaties en wetenschappers erkennen dat de situatie op de energiemarkt ingewikkeld is, maar stellen dat het niet nodig is ‘om de kolencentrales tot 2030 te laten draaien om het energie-aanbod op peil te houden’. De vraag naar gas, in onder meer de industrie, kan nog fors omlaag stellen zij. Daarnaast zou de omschakeling naar duurzame energie sneller kunnen, en kan in het uiterste geval vloeibaar aardgas (LNG) ingezet worden.

Achterstand klimaatdoelen Nederland ingehaald door verbieden kolen

De organisaties en wetenschappers verwijzen daarbij naar een doorrekening van onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft, dat concludeert dat ingrijpen op het gebied van kolenstroom potentieel ‘een zeer effectieve klimaatmaatregel is’: ,,De klimaatwinst bij een verbod op het stoken van kolen per 2025 loopt op tot zo’n 33 megaton. Daarmee kan de achterstand die Nederland momenteel heeft in het halen van de klimaatdoelen voor een groot deel worden ingehaald.” In de berekening is rekening gehouden met de extra uitstoot van aardgascentrales die de energieproductie voor een deel overnemen wanneer de kolenstook stopt.

Eigenaren van kolencentrales zouden bij een ingreep op korte termijn wel compensatie moeten krijgen. Die moet volgens de organisaties wel lager zijn dan de eerder opgestelde regeling, die zij ‘te genereus’ vinden. Mede-ondertekenaar Rick van der Ploeg, Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam en Oxford University noemt het sluiten van de kolencentrales effectief omdat deze ingreep relatief weinig kost: ,,Het gaat hier om een zeer effectieve en belangrijke klimaatmaatregel. De kosten van sluiting, uitgedrukt in de kosten per bespaarde ton CO2, zijn relatief laag.”



De hoogleraren Jeroen van den Bergh (VU), Mark Sanders (Maastricht University) en Wouter Botzen (UvA/Universiteit Utrecht) hebben de oproep aan het kabinet ook ondertekend.