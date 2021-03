Organisator Miss-verkiezing ligt onder vuur: ‘Deze man is ziek, hij kwam door het raam mijn huis binnen’

Ba­lie-jihadist: ‘Inlichtin­gen­dienst AIVD bood me geld voor informatie uit Syrië’

17:19 Aziz A., een Syrische vluchteling die er door het OM van wordt verdacht lid te zijn geweest van een terroristische organisatie in Syrië, zegt in Nederland samengewerkt te hebben met inlichtingendienst AIVD. ,,Ze boden me geld voor informatie uit Syrië.” Aziz A. kwam in het nieuws nadat hij in 2017 werd herkend als jihadist in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Lees hieronder de zitting terug via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.