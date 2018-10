Oss herdenkt vandaag het spoorwegdrama

Kabinet verbiedt ongevraag­de telefoni­sche verkoop

1:53 Ongevraagde telefonische verkoop wordt verboden. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil dat in de wet vastleggen. Bedrijven of organisaties mogen dan consumenten alleen nog via telefoon benaderen als iemand daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.