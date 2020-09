Oud-aartsbisschop kardinaal Ad Simonis (88) overleden

‘Procureur-generaal Hoge Raad moet onderzoek doen naar volgen van advocaten’

14:33 Het volgen van twee advocaten in de klopjacht op topcrimineel Ridouan Taghi is zo’n principiële kwestie dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad een onderzoek moet instellen. Die oproep doet de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken.