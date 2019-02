Oud-bokser Rudi Lubbers aangekomen op Schiphol

Abdellaoui doet aangifte van schietpar­tij, politie zoekt getuigen

8 februari De politie in Amsterdam weet nog niet of oud-voetballer Yassine Abdellaoui het daadwerkelijke doelwit was van de schietpartij op IJburg, waarbij hij gisteravond gewond raakte. Dat meldt een woordvoerder. Abdellaoui, die in zijn been geraakt werd, doet later vandaag aangifte.