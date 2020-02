Oud-eigenaar S.E. Fireworks is gebroken man: ‘Wanneer houdt dit op?’

Zijn dossier over de vuurwerkramp ligt op de eettafel, tranen staan in zijn ogen. Achter Harm Smallenbroek (66) hangt een groot familieportret, met hun trots, de kleinkinderen, als stille getuigen. Smallenbroek is een gebroken man. Sinds 2001 heeft hij geen interview meer gegeven, tot vandaag. De ramp heeft een gat geslagen in zijn ziel, zegt hij. ,,Je wilt wel, maar je komt er nooit meer van los. We zijn die dag, net als velen, alles kwijtgeraakt. Ook onze financiële toekomst. Het was een heel gevecht om je leven weer op orde te krijgen.” En dan nu dit, zo’n beschuldiging uit het niets van klokkenluider Paul van Buitenen die hem verantwoordelijk stelt. ,,Tegen leugenaars valt niet te vechten. Wanneer houdt dit op?’’