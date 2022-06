Oud-minister Dekker zwaargewond na val van racefiets, vrouw (42) opgepakt voor poging doodslag

Hoe Dekker zo hard kon vallen is vooralsnog onduidelijk. Volgens getuigen zou de oud-minister, die op zijn racefiets door de duinen reed, gegrepen zijn door een 42-jarige wandelaarster. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het incident. ,,We zijn nog druk bezig met het onderzoek.”



Hulpdiensten rukten uit om Dekker bij te staan. ,,Omdat het vaak een zoektocht is in de duinen om het slachtoffer te vinden werden de hulpdiensten ondersteund door de reddingsbrigade”, legt calamiteitensite District8 uit.