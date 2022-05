Oud-politicus Mohamed Rabbae (81) overleden: ‘We moeten onze grote pionier loslaten’

Buurtbemid­de­laars: vorig jaar opnieuw meer overlast door corona

Ook afgelopen jaar bleef het aantal meldingen van conflicten tussen buren hoog, zien buurtbemiddelingsorganisaties. Het ging om 21.000 meldingen, 3 procent meer dan in 2020. Het ging meestal over geluidsoverlast en zaken als pesterijen of ruzie over de tuinafscheiding.

