Oud-vuurtorenwachter krijgt taakstraf voor stalken gezin van minnaar nadat ze gedumpt werd

Justitie eiste eerder vandaag de maximale taakstraf van 240 uur wegens belaging. De 41-jarige Van B. was jarenlang het boegbeeld van de Brandaris, de bekende vuurtoren op Terschelling. In 2019 had ze ruim een half jaar een affaire met een man uit Warten, een dorp in de gemeente Leeuwarden.



Toen hij de geheime relatie beëindigde, begon ze zijn gezin en vooral zijn echtgenote te stalken. Ze belde hem tientallen keren en verzond mails en appjes naar de echtgenote van de man. Ook stuurde ze een brief van 130 kantjes waarin ze de affaire beschreef, inclusief pornografische foto’s van de man en een kerstkaart. Ze noemde de echtgenote van de man een ‘kutbejaarde’.

De post was geadresseerd aan haar ex-minnaar maar werd geopend door de echtgenote en haar minderjarige dochter. Dat de brief door anderen zou worden geopend, kon Van B. volgens de rechtbank niet weten. Bij de kerstkaart ligt dat anders, aldus de rechter.

Volgens het OM benaderde Van B. ook familieleden en vrienden via sociale media en stond ze zelfs een keer voor de deur bij het gezin in Warten.

Woordenwisseling

De ex-vuurtorenwachter kreeg vorig jaar september al een gedragsaanwijzing. Een maand later kwam ze in een winkel in Leeuwarden de echtgenote van haar ex-minnaar tegen. De twee kregen een woordenwisseling, waarna de echtgenote naar de politie stapte.

Het Openbaar Ministerie betoogde dat Van B. daarmee het contactverbod heeft overtreden. Volgens de rechter kan uit camerabeelden worden afgeleid dat Van B. de vrouw daar ook wilde filmen, maar ontbreekt voldoende bewijs.

Steggelen over de liefde

Op de zitting noemde haar advocaat Tjalling van de Goot het een ‘kift tussen twee vrouwen, die steggelden over de liefde’. Van B. voelde zich 'gebruikt’ door haar ex-minnaar. Het stalken was haar ‘uiting van verdriet’, omdat de man zijn gezin verkoos boven haar.

Van de Goot ziet onvoldoende bewijs voor alle verdenkingen. Bovendien heeft de echtgenote regelmatig contact met Van B. gezocht en is er sprake van actie-reactie, aldus Van de Goot. De confrontatie in de winkel was volgens hem toevallig en het is maar de vraag of Van B. er het contact legde.

Van B., die twee dagen in de cel heeft gezeten, was niet bij de zitting omdat ze het psychisch niet aankon. Ze had de rechtbank tevergeefs gevraagd de zaak achter gesloten deuren te behandelen, uit angst voor de reactie van de hechte eilandgemeenschap op Terschelling.

Ze heeft het belagen deels toegegeven en wordt nu op eigen initiatief behandeld voor psychosociale problemen. De reclassering acht de kans op herhaling laag tot gemiddeld. Bij de voorwaardelijke celstraf geldt een proeftijd van twee jaar.

Seksuele intimidatie

Van B. stopte in 2016 noodgedwongen als vuurtorenwachter van de Brandaris, nadat ze al enkele keren tevergeefs bij leidinggevenden melding had gedaan van pesterijen, verbaal geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. Ze zat ruim twee jaar ziek thuis. Een onderzoekscommissie constateerde dat er sprake was van een ‘onveilige cultuur’ op de Brandaris.

De kwestie verdeelde Terschelling, waarbij eilandbewoners en Van B. via sociale media uitlatingen deden over elkaar. Van B. deed op Twitter haar beklag over collega’s en haar werkgever, Rijkswaterstaat. Negen mensen klaagden haar daarvoor aan. De rechter sprak haar in de meeste gevallen vrij, maar voor één geval kreeg ze een boete van 200 euro wegens smaad.

Een eilandbewoner die een paar duizend tweets over Van B. plaatste, kreeg een boete van 500 euro. Hij moest haar ook een schadevergoeding van 500 euro betalen.

