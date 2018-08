Oude ontuchtzaak Brech ook onderzocht

Afgelopen woensdag maakte de politie bekend dat Jos Brech de vermoedelijke dader is van de moord op Nicky Verstappen in 1998. Brech is op de vlucht en bevindt zich mogelijk ergens in de Vogezen. De politie heeft inmiddels ruim duizend tips ontvangen in het onderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Driekwart daarvan gaat over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Brech, of over mensen die hem misschien nog hebben gezien.