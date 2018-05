Ouderen bereid tot proefproces zelfmoordmiddel

Zwaar mishandel­de dominee Rhenoy: 'Zielig hoopje mens' hoeft niet de cel in

11:04 Dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy (Gelderland), die vorig jaar in haar kerk zwaar werd mishandeld door een pianostemmer, vindt dat die niet de cel in hoeft. ,,In de rechtbank zag ik een zielig hoopje mens. Hij heeft hulp nodig. Niemand heeft er iets aan als hij de cel in moet.’’