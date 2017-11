Ouderen enthousiast over verplichte scootmobielcursus: Je zit zo tegen auto aan

De 70-jarige Wil van Zaanen is sinds 13 november één van de trotse bezitters van een gemotoriseerd invalidenvoertuig. In 2013 reden er nog zo'n 250.000 van rond in Nederland. Schatting is dat dit er in 2030 misschien wel 600.000 kunnen zijn. Voor Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus reden genoeg om er aandacht aan te besteden en te pleiten voor een verplichte cursus.

Quote Je zit heel gauw tegen een auto aan. Daar moet je echt heel erg voor uitkijken De 70-jarige Wil van Zaanen, bestuurster van een scootmobiel

Daar is Van Zaanen het volmondig mee eens. ,,Op een scootmobiel is echt iets heel anders dan de auto of fietsen. Je zit heel gauw tegen een auto aan. Daar moet je echt heel erg voor uitkijken.''

In de Scheveningse seniorenwoningen Nieuwe Haven staan er in de kelder drie scootmobiels aan de lader. Van Zaanen demonstreert even hoe die van haar werkt. ,,Ik rijd altijd met het schildpadje, 7 kilometer per uur.'' De stand die wordt aangegeven met een haasje laat zij voorlopig ongemoeid. ,,Geen idee hoe hard je dan gaat, maar dat gaat mij veel te snel, ik moet het nog leren.''

De stoep opgaan is bijvoorbeeld volgens mevrouw Van Zaanen geen sinecure. ,,Je moet heel precies met twee achterwielen recht voor de stoep staan, anders kantel je met zo'n driewieler.'' En bijvoorbeeld het knipperlicht aanzetten met je linkerhand, terwijl je met je rechterhand de bocht doorstuurt en tegelijkertijd de hendel voor het voortbewegen ingedrukt houdt, vergt volgens haar ook nog heel wat behendigheid. Maar de moeite die het haar kost is het volgens Van Zaanen dubbel en dwars waard. ,,Het is fantastisch, ik kan zelf boodschappen doen en de zee weer zien.''

Quote De één heeft het nodig, maar de ander misschien niet De 74-jarige Cora Harteveld In de Scheveningse seniorenwoningen is er veel bijval voor het plan van 50Plus. ,,Ik weet wel zeker dat het nodig is!'' zegt de 74-jarige medebewoonster Korry Blok stellig. ,,Sommige mensen zouden van mij zonder cursus zeker geen scootmobiel krijgen.'' Blok, die voor haar mede-bewoners veel regelt in het vroegere verpleeghuis, is er heilig van overtuigd dat een cursus nodig is. ,,Veel ouderen hebben bijvoorbeeld zelf al lang niet gefietst en zijn helemaal niet getraind meer om deel te nemen aan het verkeer.''