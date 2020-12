Ouders doodgestoken Nadine spraken met dader: ‘Gerold gaat voor zijn eigen hachje’

Groot drugslabo­ra­to­ri­um ontdekt in Zeeland: vijf La­tijns-Amerikanen aangehou­den

1 december In een loods in de Zeeuwse plaats Westdorpe is gisterenavond laat een groot drugslaboratorium ontdekt waar crystal meth werd vervaardigd. De politie heeft vijf mannen aangehouden. De verdachten zijn afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en Mexico.