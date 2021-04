Ouders eisen excuses van politie na lossen schot op kinderen kermis: ‘Ze hadden mijn zoon dood kunnen schieten’

Ali (niet zijn echte naam) vindt het nog steeds moeilijk om over die dag te praten, blijkt tijdens het gesprek. Het incident heeft diepe indruk op hem gemaakt. Het valt op dat de jonge Hagenaar, in tegenstelling tot veel leeftijdsgenoten, geen moment lacht of glimlacht. Net als zijn vrienden is hij flink getraumatiseerd door de aanhouding die 14de september. Hij zal die dag nooit vergeten. De toen nog 15-jarige Hagenaar liep samen met vijf vrienden op de kermis op het Malieveld, toen ze achter hen een groep agenten hun kant op zagen komen rennen.



Ali zegt op dat moment niet door te hebben dat ze voor hem en zijn 16-jarige vrienden komen. ,,We hadden ook niks gedaan, dus dat kwam niet in ons op.’’ Pas nadat ze zijn ingesloten door andere agenten die met getrokken wapens tegen hen beginnen te schreeuwen, beseft hij dat ze hen moeten hebben. ,,Ze riepen: ‘Liggen en op je knieën’.”