Ouders en leraren willen geen ‘vieze’ genderneutrale toiletten, maar voorlichting over toiletbezoek

Uit eerder onderzoek van Essity door Kantar bleek dat meer dan de helft van de leerlingen vindt dat de toiletten op school zo vies zijn dat ze hun toiletbezoek liever uitstellen tot ze weer thuis zijn. Vandaag verschijnt een vervolgonderzoek waarin ouders en leraren de oorzaken voor de toiletproblematiek aanwijzen. In totaal namen 406 basisschoolleraren en 593 ouders deel aan het onderzoek.



Volgens de respondenten is er een drietal oorzaken van de vieze toiletten op scholen: jongens die staand plassen, leerlingen die de wc niet netjes achterlaten en het gebrek aan schoonmaakmomenten. Dit resulteert voornamelijk in vieze jongenstoiletten; slechts 5 procent van de ondervraagde leraren vindt dat meisjes de toiletten viezer achterlaten dan jongens.

Genderneutrale toiletten vies en onpopulair

Genderneutrale toiletten komen er het slechtst vanaf. Maar liefst 41 procent van de respondenten geeft deze toiletten qua hygiëne een onvoldoende. De jongenstoiletten krijgen van 39 procent een onvoldoende en de meisjestoiletten worden door 27 procent van de ondervraagden als onvoldoende beoordeeld.

De genderneutrale toiletten zijn dan ook niet populair. Slechts een op de zes ouders en leraren (respectievelijk 16 procent en 17 procent) is voorstander van genderneutrale toiletten. Naar de reden waarom ouders en leraren dit vinden is in het onderzoek niet gevraagd.

Mogelijke oplossingen

In het onderzoek worden ook mogelijke oplossingen onder de loep genomen. Volgens een woordvoerder wijzen de ouders en de leraren hierin naar elkaar. ,,De ouders zouden volgens de leraren in hun opvoeding oog moeten hebben voor netjes toiletbezoek, terwijl de leraren volgens de ouders in hun lespakket ruimte vrij moeten maken voor voorlichting over fatsoenlijk toiletbezoek.’’

Ook geeft twee derde van de leraren (66 procent) aan dat het een goed idee is om het een regel te maken dat jongens zittend moeten plassen. Het is de vraag of dat haalbaar is, zegt de woordvoerder. ,,Je kunt moeilijk controleren of jongens echt zittend plassen.’’

