Ouders slachtoffer kofferbakmoord loven 50.000 euro uit voor gouden tip

Wietse en Ingrid Meinema uit Erica, loven de beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de daders van de moord op hun zoon Ralf Meinema (31). Het Openbaar Ministerie had eerder al 15.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor het oplossen van de kofferbakmoord. De ouders leggen daar nu zelf geld bij.

Zwaar mishandeld

Meinema werd op 31 maart 2017 dood aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes. Hij was zwaar mishandeld. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. ,,We zijn ruim zestien maanden verder en de daders lopen nog steeds vrij rond. Dat kunnen wij niet verkroppen. Het duurt ons te lang en daarom loven we zelf een beloning van 50.000 euro uit”, vertelt Ingrid Meinema aan de krant.