Ouders van Tara (12), die door gebroken giek stierf op schip, stellen rederij aansprakelijk

Een groep met onder meer tweedeklassers van het Dalton College uit Den Haag voer op 31 augustus bij Terschelling. Rond het middaguur brak een giek door houtrot en raakte Tara dodelijk gewond. Voor mede-opvarenden moest Slachtofferhulp bij terugkomst in de haven van Harlingen ingeschakeld worden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die in 2016 onderzoek deed naar een soortgelijk incident, kon al concluderen dat de giek zwak was door houtrot.

Voor nabestaanden van de Haagse vwo-scholiere is het point of no return dan ook bereikt. ,,Er moet nu echt iets gaan gebeuren”, vertelt Zandijk. De advocaat heeft het ,,uitgebreide” rapport van de OVV over het ongeluk in 2016 in Harlingen gelezen. Toen kwamen drie Duitse toeristen om het leven nadat een mast door houtrot brak en op hen viel. De raad concludeerde dat het in de de bruine vloot-sector ontbrak ‘aan kennis en kunde van veilig onderhoud’. Ook schoten keuringen en controles tekort. Zandijk: ,,Had dit ongeluk dan niet vermeden kunnen worden?”