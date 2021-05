Ouders vermiste Zony (23) wanhoop nabij: ‘Hij ging alleen weg voor een pakje sigaretten’

,,Hij ging weg voor een pakje sigaretten maar hij is nog steeds niet thuis.” Moeder Hanni Rosenberg is de wanhoop nabij. Haar 23-jarige zoon Zony is sinds dinsdagavond 18 uur vermist. De politie heeft een oproep verspreid om de hulp van het publiek in te roepen.

Het was een drukke dag dinsdag in de woonwagen van David en Hanni Rosenberg uit het Brabantse Someren. Kort voor zessen vroeg Zony Rosenberg wat geld aan zijn moeder om sigaretten te halen. ,,Het leek helemaal goed met hem te gaan,” vertelt moeder. Haar zoon heeft in het verleden last gehad van mentale problemen maar die speelden nu niet, daar is ze van overtuigd.

Quote Ik wil mijn jongen terug; kom alsje­blieft weer naar huis, lieve Zony Hanni Rosenberg

Talloze zoekacties in de hele regio hebben ze inmiddels uitgevoerd, zonder resultaat. Tussen 18.15 en 18.30 uur dinsdagavond is Zony nog gesignaleerd in de Dillerstraat in Someren, waar hij een vriendin wilde bezoeken maar die was niet thuis. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van hem. Op camerabeelden van de Jumbo is hij ook niet gezien.

Vrienden weten ook niet waar hij is

,,Wij weten echt niet waar hij kan zijn,” zegt Hanni Rosenberg. Al zijn vrienden zijn gebeld maar die weten ook niet waar hij is. Er zijn wel meldingen dat hij rond middernacht gezien zou zijn op een witte fiets tussen Lierop en Mierlo en woensdagmiddag in Lierop, maar daar is geen bevestiging voor.

Inmiddels worden er flyers opgehangen en de politie heeft dus een opsporingsbericht via Facebook verspreid. Op het moment van zijn verdwijning droeg Zony Rosenberg een zwarte jas met capuchon van het merk Stone Islands, een zwarte trainingsbroek en zwarte sneakers. Hij heeft geen mobiel bij maar mogelijk wel zijn identiteitskaart.

Contact met 0900-8844

,,Ik wil mijn jongen terug”, zegt Hanni Rosenberg, ,,kom alsjeblieft weer naar huis, lieve Zony.” Mocht iemand informatie hebben over hem, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 en vermeld het zaaknummer PL2100-2021101791.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: