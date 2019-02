Ouders Yuri van Gelder willen huis terug na drugsvondst: We zijn al genoeg gestraft

De ouders van topturner Yuri van Gelder hebben vandaag bij de rechter bezwaar gemaakt tegen sluiting van hun huis in Waalwijk vanwege de vondst van 2,4 kilo hennep, begin januari. Ze vinden dat ze door de aandacht in de media en de gevolgen al voldoende worden gestraft. Dat stelt hun advocaat Vincent Poelmeijer.

De politie trof in het huis in Waalwijk 2,4 kilo henneptoppen aan van professioneel gekweekte planten. De waarde is geschat op 10.000 euro. Aanleiding van de vondst was een ‘afwijkend stroomverbruik in de straat’. Voor burgemeester Nol Kleijngeld was de drugsvondst reden om de woning voor drie maanden te sluiten.

Van wie de partij drugs is, werd vandaag ook niet duidelijk. Over de verklaring van de bewoners van het huis, wilde hun advocaat niets zeggen. ,,Ze willen liever helemaal geen aandacht.’’ Volgens hem heeft de bank vanwege de aandacht in de media de hypotheekschuld opgeëist en dreigt er een executieveiling als het bedrag niet kan worden opgehoest. Bovendien is hun betaalrekening bevroren.

Voor de gemeente is de sluiting van het drugspand een signaal maar is het ook nodig vanwege de dreiging dat criminelen hun verlies komen opeisen.

Veroordeling

Naast een bestuursrechtelijke maatregel hangt de ouders van Van Gelder ook nog een strafrechtelijke veroordeling boven het hoofd. 2,4 kilo drugs in bezit hebben is immers strafbaar. Een coffeeshop mag bijvoorbeeld volgens de Nederlandse wet 500 gram in voorraad hebben.

Yuri van Gelder was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de drugs in zijn ouderlijke woning. ,,Hij weet hier helemaal niets van”, liet zijn manager eerder weten. Ringenspecialist en ex-wereldkampioen Yuri van Gelder werd in 2009 betrapt op het gebruik van cocaïne, waarna hij voor een jaar werd geschorst.