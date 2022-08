Oudste voetbalmascotte van Nederland aan de kant gezet: ‘Heero was mijn tweede ik’

De man die 22 jaar voor voetbalclub Heerenveen in het pak van mascotte Heero kroop, is aan de kant gezet. Hendrik Pasveer (52) - tevens huisschilder van de club - kreeg in de coronacrisis gedoe met zijn baas en mag het pak nu niet meer dragen. Maar daar legt hij zich niet zomaar bij neer.

Marco van Basten herkende hem naar eigen zeggen toen ze elkaar eens op straat tegenkwamen. Scheidsrechter Roelof Luinge idem dito. En zelfs vandaag in de rechtbank in Leeuwarden - als hij in zijn gewone kloffie zijn dreigende ontslag aanvecht - spreekt een verbaasde griffier hem aan: ,,Hé Heero, wat doe jij hier?’’

Heero is Hendrik Pasveer. Of liever gezegd, was. Want sinds vorig jaar zomer mag hij het pak van zijn geliefde alter ego niet meer dragen. En dat doet pijn voor iemand die zich sinds 1996 inzette voor de club. Begonnen als reclamebordenschilder, was hij de laatste jaren medeverantwoordelijk voor al het schilderwerk in en rond het stadion. Van het portret van Abe Lenstra tot de kleur van de gracht langs het veld.

Maar bekend werd hij vooral als voetbalmascotte Heero. De laatste 22 jaar kroop hij bij elke thuiswedstrijd in het pak en daarmee was hij de langstzittende mascotte van Nederland. Toch ging de allereerste keer niet echt van harte, biecht hij op. ,,Het leek mij eigenlijk helemaal niets. Je bent toch het boegbeeld van de club. De ambassadeur en staat altijd in de belangstelling. Maar anderen vonden dat die rol perfect bij mij paste.”

Pijn

En zo voelde Pasveer dat ook al snel. Hij mocht graag op het veld even dollen met kinderen die de lat probeerden te raken als de voetballers rustten. ,,Heero was mijn tweede ik. Daarom doet het ook zo’n pijn wat er nu gebeurt. En helemaal omdat zijn stiefzoon nu meetraint met het eerste elftal. Wat had ik nog graag een keer met hem tegelijk op het veld gestaan.”

Het mag niet zo zijn. Heerenveen heeft Pasveer als medewerker op non-actief gesteld en wil ook als vrijwilliger van hem af. Hem wordt volgens zijn advocaat Stephan de Vries verweten dat hij mensen binnen de club zou hebben bedreigd. ,,Maar dat wordt nadrukkelijk betwist door mijn cliënt.”

Het gedoe ontstond tijdens de coronacrisis. Pasveer wilde volgens De Vries bij de club aanhangig maken dat mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Er zouden onder meer mensen zonder geldige QR-code het stadion binnenkomen. Die affaire liep zo hoog op, dat de club hem op non-actief zette. Volgens De Vries wordt Pasveer verweten dat hij mensen bedreigde, maar in een opgenomen gesprek met de voorzitter kreeg ‘Heero’ zelf te horen ‘dat hij zijn bek moest houden en gewoon moest gaan schilderen.’ ,,Een opmerking buiten iedere orde”, vindt De Vries.

Bemiddeling om Pasveer toch binnen de club te houden, mocht niet meer baten en dus stapte de ‘voetbalmascotte’ maandag naar de rechter.

‘Doodzonde’

Algemeen directeur Cees Roozemond van Heerenveen vindt het ‘doodzonde’ dat de werkrelatie met Hendrik Pasveer zo moeten eindigen. ,,In essentie is het een prima medewerker, die zich altijd met passie en plezier heeft ingezet. Maar de bedreigingen die volgens ons wel degelijk hebben plaatsgevonden, vinden wij echt een brug te ver.”

Wat de bedreigingen zijn geweest wil Roozemond niet toelichten. De relatie is volgens de directeur zo verstoord dat Pasveer ook niet als vrijwilliger kan terugkeren, bijvoorbeeld in de rol van Heero. ,,Daarvoor is er teveel tegen elkaar gezegd.” Roozemond erkent dat ook hij dingen heeft gezegd die hij misschien beter niet had kunnen zeggen. ,,Maar er komt nu één passage naar buiten uit een heimelijk opgenomen gesprek van meer dan een uur waarin het er verhit aan toeging. Dit doet geen recht aan wat er in die tijd allemaal is besproken.” De club ontkent dat er een loopje werd genomen met de coronaregels.

De rechter doet op 14 september uitspraak.