Ov-directeur Jaap had alles mee, toen sloeg het noodlot toe: ‘Maar er was geen wanhoop of boosheid’

Het is najaar 2020 als Jaap Bierman ineens weg is. De directeur van het Haagse vervoersbedrijf HTM is ernstig ziek en moet langdurig worden behandeld, maakt de stadsvervoerder bekend. Al snel wordt duidelijk dat hij leukemie heeft en dat er kans is dat hij de ziekte niet overleeft. Zijn plek wordt tijdelijk overgenomen door Bruno Bruins, die een half jaar eerder zelf stopte als minister vanwege gezondheidsklachten.