OV-fiets groeit maar door: wie pakt de geel-blauwe huurfiets het vaakst?

Bleef de teller in het eerste kwartaal van 2017 steken op 640.000 verhuurde tweewielers, in dezelfde periode van 2018 ging het om 820.000 ritten. Daarmee is de OV-fiets met afstand de populairste deelfiets van Nederland.



Meer vrouwen

In tien jaar zijn er 118 stallingen bijgekomen. We maakten in 2017 3,2 miljoen ritten en inmiddels zijn ruim 500.000 mensen geabonneerd op de OV-fiets. De fiets blijkt meer in trek bij vrouwen dan bij mannen (55 procent versus 45 procent).



De meeste ritjes zijn recreatief van aard: twee derde. Ongeveer een derde van de gebruikers gaat erop naar het werk, slechts 3 procent fietst erop naar school. Was in 2015 de grootste groep gebruikers nog tussen de 30 en de 40 jaar, inmiddels vormen de twintigers met zo'n 36 procent van het totale gebruik de grootste groep.



Misgrijpen

De Nederlandse Spoorwegen hebben al meermaals het aantal fietsen fors uitgebreid, omdat huurders misgrijpen. Volgens de NS is dit ook door een beter overzicht van de beschikbaarheid nu minder vaak het geval. Op de app kun je nu zien waar de dichtstbijzijnde stalling is waar nog wél fietsen zijn.