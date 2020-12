Over de kop geslagen en ‘vermiste’ bestuurder meldt zich met ‘paar krasjes’ bij familie

Wat er precies is gebeurd, die vrijdagavond rond half twaalf, is nog steeds niet duidelijk. Wel staat vast dat het om een eenzijdig ongeval gaat, waarbij dus geen andere voertuigen waren betrokken. De bestuurder is een 35-jarige man uit Amsterdam.

Te laat voor alcoholtest

Waar de man in de tussentijd heeft uitgehangen, moet nog worden achterhaald. Of nog kan worden vastgesteld of er alcohol in het spel is, betwijfelt Hop. ,,We zijn veertien uur verder. Dan is dat niet meer uit een ademtest op te maken.”