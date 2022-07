Overheid liet Taghi’s lijn vanuit de EBI open, tot de moord op Peter R. de Vries

Student die opriep tot liquidatie ON-commenta­tor niet vervolgd: ‘Ik durfde niet meer over straat’

De jonge Brabantse student die op sociale media opriep de Leidse juriste en rechtsfilosoof Raisa Blommestijn (28) te liquideren, wordt niet vervolgd. De politie heeft dat besloten na een uitvoerig gesprek met de jongen, bevestigt een woordvoerder van het Haagse korps. ,,We denken dat het in zijn belang is om geen vervolging in te stellen.”

