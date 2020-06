Overleden kroegbaas Mike (53) gunde donorlever aan ander

Jong en oud

Een kwart eeuw was Van der Kemp eigenaar van Café-Bar De Dijk in Huissen. Dat was zijn kindje. Daarin lag hij ook enkele dagen opgebaard. Hij had veel vaste gasten. Jong en Oud. Kinderen van stamgasten werden vaste bezoekers. Darters kwamen er en ook carnavalisten. Daarvoor had Van der Kemp samen met een compagnon tien jaar café Meneer van Dijk aan de Varkensstraat in Arnhem gehad.