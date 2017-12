Overlevenden vliegramp Faro: 'Altijd weer angst bij landing'

's Avonds is het een en al hectiek met telefoontjes over en weer naar Nederland. ,,We lagen pas 's nacht om 5 uur op bed'', weet Teresa nog. ,,Trillend van alle emoties. We zaten nog stikvol adrenaline. Het is ook zo'n gekke gedachte dat je een vliegramp hebt overleefd. In welke film zit ik, denk je. Zo vreemd.''



De volgende dag gaan ze terug naar het vliegveld. Ze melden zich bij de SOS-dienst, die hen op de lijst van vermisten had gezet. Ze krijgen ieder 800 dollar van Martinair voor de eerste levensbehoeften. Ze besluiten de geplande veertien dagen in de Algarve te blijven en dan terug te vliegen.



De terugvlucht wordt hun mooiste vlucht ooit. Ze worden op het vliegveld in Faro allervriendelijkst begroet door Martin Schröder zelf, die hen bemoedigend toespreekt: het vliegtuig dat hen naar Nederland brengt is van het nieuwste type en het weer is uitstekend. Tijdens het opstijgen zien ze nog de resten van het neergestorte toestel.



In de jaren die volgen, zijn Ineke en Teresa vooral bezig met hun eigen herstel. Met hulp van een bevriende psycholoog praten ze veel over hun gevoelens en de gevolgen van het trauma. ,,Je denkt die eerste jaren dat overal gevaar dreigt. In een lift, in het verkeer, op de fiets. Het blijkt een normaal verschijnsel te zijn als je zo dicht bij de dood hebt gestaan. Dat slijt. We hoeven nu niet meer per se achterin het vliegtuig te zitten, omdat dat toen onze redding was. Het opstijgen beginnen we zelfs leuk te vinden. Maar bij de landing slaat de angst wel altijd toe. Dan zitten we met klamme handen tot we veilig zijn geland. Het is een litteken dat nooit helemaal weg zal zijn. Maar we hebben ermee leren leven.''