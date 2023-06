Overlijden van kleurrijke kapper slaat in als een bom: ‘Heb er echt buikpijn van’

Willy Gout, eigenaar van Waxx Kappers, is op 57-jarige leeftijd onverwacht overleden. Met hem verliest Apeldoorn behalve een goede kapper ook een kleurrijk en uitgesproken ondernemer. Zo protesteerde hij tegen in zijn ogen starre overheidsregels. Mensen uit zijn omgeving reageren verslagen. ,,Het was een fantastisch mens.’’