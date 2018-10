Overvaller Kruidvat maakte steekbewegingen naar 1-jarig meisje

De overvaller vlucht via de Batavier en Vredenstraat richting de Noteboomstraat. Op de Eikenstraat is hij voor het laatst gezien. Omdat de man op zowel de heen- als terugweg door geen enkele camera in het centrum is gefilmd, vermoedt de politie dat hij bekend is in de buurt.



De dader is volgens de politie een blanke man, vermoedelijk tussen 18 en 25 jaar oud. Hij is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang, heeft een smal postuur en donkerbruine ogen. Tijdens de overval zou hij straattaal hebben gesproken.



Mensen die meer weten over de overval, informatie hebben over de dader of hem herkennen aan de hand van de beschrijving, wordt gevraagd de politie te bellen op 0800-6070.