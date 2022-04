Oxfam Novib: Lidl en Aldi scoren beste wat betreft mensenrechten, Plus blijft grote achterloper

Oxfam Novib beoordeelt sinds 2018 jaarlijks supermarkten op hun mensenrechtenbeleid. Daarbij wordt gekeken naar de vraag hoe er met arbeiders, boeren en vrouwen in hun toeleveringsketens in productielanden wordt gewerkt.

Jumbo scoorde onvoldoende, maar wel hoger dan een jaar eerder. ,,We stellen het op prijs dat onze inspanningen hebben geresulteerd in een hogere beoordeling van onze presentaties ten opzichte van de vorige ranglijst”, zegt een woordvoerder. Volgens Jumbo is een deel van de inspanningen in onder meer de koffieketen niet meegenomen in de score. ,,Daardoor wordt ons inziens onterecht een te negatief beeld geschetst over onze voortgang.”