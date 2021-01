Özcan Akyol antwoordde op haatmail en kreeg hartverwarmende reactie terug: ‘Laiverd, bedankt!’

Op Twitter deelt Akyol zijn eigen mail, waarin hij de vrouw aanspoort om zich af te sluiten van mensen aan wie ze zich ergert. ,,Dat helpt. Doe ik ook.’’ En: ,,Het leven is te mooi en te kort om verzuurd te blijven.’’

De afgelopen maanden had hij wel zeven of acht mails van de vrouw gehad, vertelt Akyol aan de telefoon. ,,Allemaal zuur, soms hatelijk. Maar het viel me op dat ze wel allemaal keurig waren geformuleerd.’’



Op positieve reacties probeert Akyol altijd te reageren met een bedankje, zegt hij. ,,Maar ik reageer zeker niet op alles. Op een dag als deze, als mijn column in de krant staat, krijg ik tientallen mails. Sommige zijn zo brutaal of schofferend, daar reageer ik niet op. Zonde van mijn tijd. Maar bij deze mevrouw dacht ik: misschien is het iemand die een beetje met zichzelf in de knoop zit. Wonder boven wonder kreeg ik dit terug.’’



In de reactie van de vrouw, die Akyol ook op Twitter heeft gedeeld, vertelt Ellen uit het Groningse Sellingen dat ze te veel tijd heeft. ,,Laiverd, bedankt. Je hebt daar helemaal gelijk in’’, schrijft ze. ,,Ben wat uitgeschilderd en uitgewandeld. Zou weer voor de klas moeten. Of als doktersassistente aan het werk. Beide voor geleerd.’’ Ze vertelt dat haar drie kinderen nu op de middelbare school zitten en dat ze eigenlijk een schop onder haar kont nodig heeft. ,,Maar die geef ik mezelf niet.’’ Ze bedankt Akyol voor zijn tijd.